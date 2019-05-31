Женская сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет первый поединок с Норвегией

Женская сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет первый поединок плей-офф с Норвегией за право выступить в финальной стадии чемпионата мира. Прямая трансляция из брестского Дворца спорта "Виктория" в 19:05 на "Беларусь 5".