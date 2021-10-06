ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Женская сборная Беларуси по гандболу стартует в квалификации чемпионата Европы

В прямой трансляции "Беларусь 5" в эти минуты гандбол. Женская сборная вступает в борьбу в квалификации на чемпионат Европы. В гостях наши девушки встречаются с командой Нидерландов - одним из грандов и фаворитов турнира. Как признаются белоруски, наш шанс на успех в смене поколений, которую проводят хозяйки после Олимпиады.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все