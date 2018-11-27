ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Женская сборная по гандболу вернулась из Греции, где выиграла квалификацию на ЧМ - 2019

Уставшие, но довольные. Женская сборная Беларуси по гандболу в ночь с понедельника на вторник вернулась из Греции, где уверенно выиграла квалификационный турнир на чемпионат мира - 2019. Впереди у нашей команды два матча плей-офф, в которых и будет разыграна путевка на престижный турнир. Соперником станет одна из команд - участниц чемпионата Европы - 2018.

Чемпионат Европы стартует в четверг. "Беларусь 5" будет показывать наиболее интересный матч из каждого игрового дня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все