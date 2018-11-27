Женская сборная по гандболу вернулась из Греции, где выиграла квалификацию на ЧМ - 2019

Уставшие, но довольные. Женская сборная Беларуси по гандболу в ночь с понедельника на вторник вернулась из Греции, где уверенно выиграла квалификационный турнир на чемпионат мира - 2019. Впереди у нашей команды два матча плей-офф, в которых и будет разыграна путевка на престижный турнир. Соперником станет одна из команд - участниц чемпионата Европы - 2018.