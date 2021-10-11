Женская сборная Беларуси по гандболу заработала первый балл в отборе на чемпионат Европы 2022 года

Первый балл в копилке женской сборной Беларуси по гандболу в отборе на чемпионат Европы 2022 года. Команда Александра Седько преподнесла своим поклонникам приятный сюрприз в выездном матче с Германией. Игра вышла равной, ни один из коллективов не уходил в отрыв более чем в два мяча. После первой половины (13:12) вели именно белоруски, но во второй партии это небольшое преимущество хозяйки нивелировали, закономерный итог встречи - 24:24. В марте следующего года сборная Беларуси продолжит отбор, дома и в гостях сыграем с Грецией.