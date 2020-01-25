Женская сборная Беларуси по индор-хоккею поборется за золото чемпионата Европы

Этот турнир является вторым по значимости после Кубка мира, проходит раз в два года. Белорусская сборная считается одной из лучших на европейском континенте. К турниру в Минске наши девушки подходили на третьей позиции рейтинга международной федерации. В истории белорусской команды уже есть две бронзовые награды - чемпионата Европы и Кубка мира. И в этом году у нас уже как минимум серебро. А вот за золото белорускам завтра предстоит поспорить с победительницами противостояния Нидерланды - Чехия, которые играют в эти минуты. Поединок же за титул начнется во Дворце спорта завтра в 14:30.