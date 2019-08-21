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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве уступает в третьей игре чемпионата Европы в Бельгии

Сегодня наша команда дала бой Англии (у которой до этого была победа и ничья), но все же уступила 3:4 и заняла последнее место в квартете B. Разница забитых и пропущенных мячей у белорусок по итогам группового этапа 3:28.

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