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Женская сборная Беларуси по теннису в финальном раунде Кубка Федерации
Женская сборная Беларуси по теннису преодолела квалификацию Мировой группы Кубка Федерации. После первого дня в противостоянии Нидерланды - Беларусь счет был равным 1:1. Второе очко для своей команды принесла Кики Бертенс, которая обыграла Арину Соболенко - 6:4, 6:4.
Победитель матча мог определиться по итогам встречи Рус - Саснович. Александра без шансов проиграла первый сет 0:6. После этого Саша и капитан команды Татьяна Пучек отправились поговорить в раздевалку. О чем шла речь - не знаем, но после паузы Саснович нашла в себе силы и выиграла две последующие партии - 7:5, 6:2.
На парный матч, перед которым счет в противостоянии стал уже 2:2, изначально были заявлены Говорцова и Морозова. Однако тренерский штаб сделал замену. На корт вновь вышли Саснович и Соболенко против местного тандема Бертенс - Схюрс и в увлекательном поединке обыграли соперниц 4:6, 6:3, 7:6.
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