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Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к старту на чемпионате Европы

Также сегодня женская волейбольная сборная страны сыграет первый поединок в рамках чемпионата Европы, и в соперницах фаворитки нашей группы - сборная Италии. "Беларусь 5" в прямом эфире покажет встречу, начало в 18:05.


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