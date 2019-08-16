Без готовящейся стать мамой Анны Гришкевич и завершившей карьеру Ольги Пальчевской. Женская сборная Беларуси по волейболу отправилась на заключительные спарринги в преддверии чемпионата Европы. Группа D, в которой выступают белоруски, базируется в Братиславе. В первом матче 23 августа предстоит сыграть с Россией.



Тем же маршрутом на турнир в Запорожье отправилась и мужская команда, фактически в оптимальном составе. Европейский чемпионат среди мужчин начнется 12 сентября.