Женская сборная Беларуси по волейболу победой завершает выступление в розыгрыше Золотой Евролиги

Однако на этот раз пробиться в плей-офф белоруски не смогли. В заключительном поединке группы команда Дениса Матвеева в упорнойборьбе победила сборную Чехии 3:2. Лучшим бомбардиром в стане победительниц стала Анна Давысктба, на счету которой 19 очков. В результате в группе С наши девушки заняли третье место и теперь сконцентрируются на подготовке к чемпионату Европы. Отметим, Денис Матвеев дал в Евролиге отдохнуть ряду лидеров сборной.



