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Женская сборная Беларуси по волейболу побеждает Эстонию

Женская сборная Беларуси по волейболу в рамках подготовки к чемпионату Европы побеждает Эстонию 3:1 на товарищеском турнире, который проходит в Запорожье. Сегодня в 18:00 во втором поединке соревнований белоруски проэкзаменуют украинский клуб "Орбита".

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