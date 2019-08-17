Женская сборная Беларуси по волейболу побеждает Эстонию

Женская сборная Беларуси по волейболу в рамках подготовки к чемпионату Европы побеждает Эстонию 3:1 на товарищеском турнире, который проходит в Запорожье. Сегодня в 18:00 во втором поединке соревнований белоруски проэкзаменуют украинский клуб "Орбита".