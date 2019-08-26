Женская сборная Беларуси по волейболу потерпела поражение от испанок на чемпионате Европы

Поражение от сборной Испании по волейболу на чемпионате Европы сводит шансы белорусок на выход в плей-офф к минимуму. Накануне во втором туре кряду наша команда потерпела поражение, 1:3. Сегодня играем против Словакии, начало в 21 час, за десять минут до старта - трансляция на "Беларусь 5". Также девушкам Петра Хилько на форуме предстоит сыграть с Германией и Швейцарией. В 1/8 выходят четыре лучшие сборные.





