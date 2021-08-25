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Женская сборная Беларуси по волейболу сыграет против Венгрии на чемпионате Европы

Волейбол и женский чемпионат Европы в эти дни в центре внимания поклонников спорта. Наши девушки сегодня проведут четвертую игру на турнире. В соперниках сборная Венгрии - прямой конкурент за выход в плей-офф. После трех игр в активе белорусок три очка, у венгерок четыре. За ходом важного поединка можно следить в прямом эфире спортивного телеканала "Беларусь 5". Начало трансляции в 19:00.

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