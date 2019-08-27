Женская сборная Беларуси по волейболу уступила команде Словакии

Женская сборная Беларуси по волейболу, взяв две первые партии, на тай-брейке уступила команде Словакии в матче группового раунда чемпионата Европы - 2:3. Белоруски потерпели третье поражение на турнире. Завтра наши девушки сыграют с немками. Начало в 21:00. Пока в пуле D сборная Хилько на пятом месте. Путевки в плей-офф получат четыре команды из группы.