Женская сборная Беларуси по волейболу уступила России на стадии 1/8 финала чемпионата Европы

Женская сборная Беларуси по волейболу завершила свой путь на стадии 1/8 чемпионата Европы. За выход в четвертьфинал наши соотечественницы спорили с командой из России. Оппонентки повели по сетам 2:0, мы смогли отыграться в третьем - 2:1, но в 4-й партии паритет восстановить не сумели. Победа россиянок 3:1.







