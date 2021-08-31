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Женская сборная Беларуси по волейболу уступила России на стадии 1/8 финала чемпионата Европы

Женская сборная Беларуси по волейболу завершила свой путь на стадии 1/8 чемпионата Европы. За выход в четвертьфинал наши соотечественницы спорили с командой из России. Оппонентки повели по сетам 2:0, мы смогли отыграться в третьем - 2:1, но в 4-й партии паритет восстановить не сумели. Победа россиянок 3:1.



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