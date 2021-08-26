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Женская сборная Беларуси по волейболу - в плей-офф Евро!
Еще один волейбольный триллер для нас со счастливым концом подарили девушки сборной Беларуси в поединке против Словакии в рамках чемпионата Европы. Белоруски, обеспечившие себе накануне место в плей-офф, в заключительном туре группы поставили яркую точку, победив очень крепкую команду. Причем победа над Словакией случилась по итогам пятисетового матча 3:2, а успех в ней позволил избежать встречи в 1/8 финала с командой Сербии, которая является одной из самых сильных в Европе. Наши вероятные соперницы - это либо Франция, либо Бельгия, либо Россия. Выступление белорусок на этом Евро уже подарило нам три победы! Наша команда, полная амбиций и спортивной страсти, наверняка способна на большее.
За трансляциями нокаут-раунда с участием сборной Беларуси следите в программе телепередач.
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