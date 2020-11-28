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Женская сборная Беларуси уступила Северной Ирландии
Женская сборная Беларуси по футболу на выезде уступила Северной Ирландии в квалификационном матче к чемпионату Европы 2022 года. Дважды по ходу встречи белоруски отыгрывались, но на третий мяч не ответили - 3:2. В группе G Северная Ирландия делит второе место с Уэльсом - по 11 очков, у нашей команды меньше на 5 баллов, но есть игра в запасе, на вершине таблицы норвежки - 6 побед в шести матчах.
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