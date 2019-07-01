Женская сборная Беларуси завершает борьбу на Евробаскете, проходящем в Латвии и Сербии. В решающей игре команда Натальи Трофимовой уступила России, 62:76 и не вышла в плей-офф. До этого были победа над Бельгией, 69:61 и поражение от Сербии, 53:55.