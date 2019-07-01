ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Женская сборная Беларуси завершает борьбу на Евробаскете

Женская сборная Беларуси завершает борьбу на Евробаскете, проходящем в Латвии и Сербии. В решающей игре команда Натальи Трофимовой уступила России, 62:76 и не вышла в плей-офф. До этого были победа над Бельгией, 69:61 и поражение от Сербии, 53:55.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все