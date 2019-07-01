3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Женская сборная Беларуси завершает борьбу на Евробаскете
Женская сборная Беларуси завершает борьбу на Евробаскете, проходящем в Латвии и Сербии. В решающей игре команда Натальи Трофимовой уступила России, 62:76 и не вышла в плей-офф. До этого были победа над Бельгией, 69:61 и поражение от Сербии, 53:55.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все