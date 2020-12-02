Женская сборная Беларуси завершила квалификацию на чемпионат Европы

Женская сборная Беларуси по футболу завершила отборочный цикл чемпионата Европы на четвертом месте в группе С. Накануне команда Юрия Малеева на выезде уступила "Уэльсу" 0:3. В первом тайме у хозяек отличились Наташа Хардинг и Рэйчел Роу. А после перерыва Джессика Фишлок реализовала пенальти. В нынешнем отборочном турнире в активе белорусок две победы в матчах с Фарерскими островами. В остальных встречах были только поражения. Наши футболистки в своей истории еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира или Европы. Планируется, что Евро пройдет на аренах в Англии с 6 по 31 июля в 2022 году.