Женская сборная по художественной гимнастике вернулась с чемпионата мира

После триумфального выступления на чемпионате мира женская сборная Беларуси по художественной гимнастике вернулась на родину. Наших граций сегодня торжественно встречали в Национальном аэропорту Минск. 7 наград и высокое третье место в медальном зачете. 20-летняя Алина Горносько, напомним, в японском Китакюсю стала чемпионкой мира в упражнении с лентой, а также взяла серебро в соревнованиях с обручем и бронзу по итогам выступления с мячом, также стала второй в самой престижной дисциплине - олимпийской - многоборье, улучшив свой показатель Олимпийских игр, где, напомним, была на третьей ступени пьедестала. А ведь незадолго до отъезда на планетарный форум лидер нашей сборной переболела коронавирусом и до последнего не знала, сможет ли отправиться на крупный старт.



С четырьмя медалями из Японии вернулась Алина Горносько. Также в индивидуальном выступлении в упражнении с булавами бронзу примерила 19-летняя Анастасия Салос. Третьими белоруски стали в командном многоборье и групповых упражнениях.