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Женская юношеская сборная Беларуси пробилась в полуфинал чемпионата Европы

В 1/4 наши 16-летние девушки во втором овертайме победили израильтянок 82:80. В полуфинале дивизиона B белоруски встретятся со шведскими ровесницами.

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