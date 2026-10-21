Женский хоккей в Беларуси: число игроков выросло в 8 раз

Когда в хоккей играют настоящие девчонки. В 2021 году профильная федерация Беларуси разработала полноценную концепцию становления дисциплины. Тогда было около 60 игроков - сегодня в 8 раз больше. Уже организована женская хоккейная лига. Для участия в чемпионате создано три клуба - "Цитадель", "Минчанка" и "Березина". Функционируют две сборные - U-15 и U-18. А в следующем году белоруски дебютируют на чемпионатах мира среди юниорских и национальных сборных.

Отметим, планетарный форум примет Болгария. "Специальный репортаж" о развитии и становлении дисциплины в Беларуси не пропустите на "Первом информационном" сегодня в 15:35 и 20:35.