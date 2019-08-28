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Женский чемпионат Европы по волейболу в 21:00 на "Беларусь 5"

Сегодня вечером в эфире спортивного канала женский чемпионат Европы по волейболу. Сборная Беларуси проведет 4-й матч на турнире. Соперник - Германия, которая выиграла все свои матчи на нынешнем Евро. У белорусок побед пока нет. Из секстета в плей-офф выйдут 4 сборные. Прямая трансляция встречи в 21:00.

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