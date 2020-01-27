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Женский отборочный олимпийский турнир по баскетболу перенесен в Сербию из-за коронавируса
Турнир к Олимпийским играм - 2020 должен был пройти в Китае. Причиной переноса послужили меры безопасности в связи с распространением на территории КНР нового типа пневмонии. Теперь соревнования пройдут 6-9 февраля в Белграде.
Сербия была выбрана в качестве замены из-за удобных условий проведения и безвизовым въездом в страну для участников.
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