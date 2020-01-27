ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Женский отборочный олимпийский турнир по баскетболу перенесен в Сербию из-за коронавируса

Женский отборочный олимпийский турнир по баскетболу перенесен в Сербию из-за коронавируса

Турнир к Олимпийским играм - 2020 должен был пройти в Китае. Причиной переноса послужили меры безопасности в связи с распространением на территории КНР нового типа пневмонии. Теперь соревнования пройдут 6-9 февраля в Белграде.

Сербия была выбрана в качестве замены из-за удобных условий проведения и безвизовым въездом в страну для участников.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все