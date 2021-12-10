Женский спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене - прямая трансляция на "Беларусь 5"

Женским спринтом на 7,5 км в эти минуты продолжается третий этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Без промахов оба огневых рубежа прошла Анна Сола, именно она сейчас располагается на промежуточном первом месте. Также успешно дистанцию преодолела олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, один неточный выстрел она совершила на стойке. Ирина Лещенко с двумя осечками, вероятно, останется за пределами пьедестала. В эти минуты на лыжне сестры Кручинкины - Елена и Ирина.