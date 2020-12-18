Женский спринт в программе этапа Кубка мира по биатлону

Сегодня болеем за наших биатлонисток! Удастся ли Динаре Алимбековой выиграть еще одну медаль? В программе четвертого этапа Кубка мира женский спринт на 7,5 километра. Соревнования, как и неделей ранее, принимает Хохфильцен. Наша Динара выйдет на старт под 52-м номером. Первой же из белорусок с 15-м бипом отправится на дистанцию Елена Кручинкина. Ирина Кривко стартует 35-й, Анна Сола - 80-й. Прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 16:05.

