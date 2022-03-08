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Женский "Закал-фест" прошел в Минске

Они не представляют свою жизнь без активностей и спорта даже в Международный женский день. Сегодня в Минске специально для нашей прекрасной половины состоялась насыщенная спортивная программа, которая включила в себя забег на несколько дистанций - от 2,5 до 10 километров. На финише ждал как прохладный душ, так и горячий чай и баня-бочка. Естественно, каждая участница подошла креативно и к выбору своего образа и гардероба. А самые смелые могли окунуться в еще пока по-зимнему прохладную Свислочь.

Регистрацию на "Закал-фест" прошли более 400 участниц. И совсем скоро - в ближайшее воскресенье - состоится еще один забег.

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