Женской спринтерской гонкой продолжится чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде

Женской спринтерской гонкой на 7 с половиной километров сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону в шведском Эстерсунде. За белорусскую команду первой на лыжню уйдет Анна Сола, у нее 3-й стартовый номер, также в составе нашей сборной Елена Кручинкина и олимпийские чемпионки Пхенчхана Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Завтра в подобной дисциплине будут соревноваться мужчины. Итак, прямая трансляция второй гонки планетарного форума начнется в 18:05 на телеканале "Беларусь 5".