Женской спринтерской гонкой продолжится сегодня этап Кубка мира по биатлону в Финляндии

Женской спринтерской гонкой продолжится сегодня заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в финском Контиолахти и без присутствия зрителей на трибунах. В составе сборной Беларуси на дистанцию в 7,5 километра не выйдет Ирина Кривко. Ее заменит Динара Алимбекова, которая ранее объявила о завершении сезона. В заявке сборной Беларуси также Анна Сола и сестры Ирина и Елена Кручинкины. "Беларусь 5" покажет гонку в прямом эфире. Начало в 17:20.