Женскую сборную Беларуси по индор-хоккею чествовали в Министерстве спорта и туризма

Женскую сборную Беларуси по индор-хоккею, которая триумфально завершила домашний чемпионат Европы, сегодня чествовали в Министерстве спорта и туризма. Напомним, эта медаль для белорусок стала 7-й на континентальных форумах по индор-хоккею.



Дважды до этого наши девушки брали серебро. А еще четырежды - бронзу. Благодаря такому успешному выступлению дома белорусская дружина обеспечила себе место на чемпионате мира по индор-хоккею. Планетарное первенство пройдет в 2021 году. Там сразятся 12 сильнейших команд.



Напомним, финальный матч на домашнем чемпионате Европы получился сверхдраматичным. Белоруски в матче против Нидерландов отыгрались буквально на финальном флажке - 1:1. И в серии пенальти вырвали долгожданную победу.



