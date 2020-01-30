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Женскую сборную Беларуси по индор-хоккею чествовали в Министерстве спорта и туризма
Женскую сборную Беларуси по индор-хоккею, которая триумфально завершила домашний чемпионат Европы, сегодня чествовали в Министерстве спорта и туризма. Напомним, эта медаль для белорусок стала 7-й на континентальных форумах по индор-хоккею.
Дважды до этого наши девушки брали серебро. А еще четырежды - бронзу. Благодаря такому успешному выступлению дома белорусская дружина обеспечила себе место на чемпионате мира по индор-хоккею. Планетарное первенство пройдет в 2021 году. Там сразятся 12 сильнейших команд.
Напомним, финальный матч на домашнем чемпионате Европы получился сверхдраматичным. Белоруски в матче против Нидерландов отыгрались буквально на финальном флажке - 1:1. И в серии пенальти вырвали долгожданную победу.
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