Жеребьевка "Лиги храбрых": Минская область выйдет против Москвы уже в четвертьфинале 5-го сезона

Лига Храбрых готова открывать юбилейный 5-й сезон. Детско-юношеский турнир при поддержке Президентского спортивного клуба проводит Белорусская федерация борьбы. Победы стремятся добиться все участники.

29 сентября в офисе Президентского спортивного клуба состоялась жеребьевка нового сезона уже громкого проекта "Лига храбрых", который при поддержке Президентского спортивного клуба проводит Белорусская федерация борьбы. Стали известны команды, которые начнут свой путь к титулу 5-го сезона. И поскольку сезон юбилейный, организаторы - Белорусская федерация борьбы и Президентский спортивный клуб - готовят массу сюрпризов.

Интригующей получилась и сама жеребьевка. В слепом формате сначала выбрали квалификационную пару команд-участниц юбилейного сезона.

Но самое интересное впереди: уже в четвертьфинале сойдутся команды Минской области и Москвы. Одни из самых титулованных и лучших команд за всю историю "Лиги храбрых" будут сражаться уже на этой стадии. Кто-то из них даже не сможет побороться за медали, поскольку завершит борьбу именно в четвертьфинале - это противостояние выглядит самым ярким.

О том, чем важен 5-й юбилейный сезон, нам подчеркнул генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы Мирза Абдуллабеков: "Проект проходит у нас с первого сезона при поддержке Президентского спортивного клуба, без которого мы бы не смогли реализовать этот проект, который оказывает нам очень большое доверие и поддержку. Поэтому мы всегда им благодарны за это. Я думаю, что наш проект с каждым годом будет только набирать обороты и становится еще более успешным".

Таким образом, 10 октября "Лига храбрых" стартует в новом сезоне. Это будет квалификационная пара, победитель которой шагнет уже в основную сетку - в четвертьфинал. Все команды будут идти к гранд-финалу.

Он скорее всего вновь пройдет на одной из крупнейших площадок Минска, и там точно будет яркая, жаркая, горячая борьба. Все ребята, которые занимаются борьбой в Республике Беларусь, хотят взять этот кубок в руки и стать победителем "Лиги храбрых".