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Жеребьевка чемпионата Беларуси - 2021
Минское "Динамо" примет бронзового призера прошлого чемпионатаБеларуси по футболу - жодинский "Торпедо-БелАЗ". Это одна из самыхярких афиш стартового тура первенства. Жеребьевка прошла сегодня в столичном Домефутбола. Действующий чемпион, "Шахтер", готовится к встрече с"Минском" в Солигорске. БАТЭ в Борисове сыграет со"Слуцком". Пройти процедуру лицензирования предстоит 16-ти клубам."Городею" среди них заменила "Сморгонь". Напомним, новыйчемпионат стартует 12 марта, первый тур продлится до 14-го числа. А еще раньше, 2-го, наминском стадионе по улице Маяковского "Шахтер" и БАТЭ разыграютСуперкубок, а 6 и 7 марта пройдут первые матчи 1/4-й финала Кубка страны.
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