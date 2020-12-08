Жеребьевка чемпионата мира - 2022

Лидер рейтинга ФИФА - сборная Бельгии - один из соперников Беларуси в квалификации чемпионата мира 2022 года. Жеребьевка европейского отбора прошла накануне в швейцарском Цюрихе. Наша команда оказалась в группе И, где помимо бронзового призера последнего мундиаля у нас в оппонентах Уэльс, Чехия и Эстония. В финальную часть планетарного форума напрямую выйдут победители групп, а сборные, занявшие вторые места, - в раунд плей-офф. Там к ним добавятся два лучших коллектива Лиги наций.