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Жеребьевка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса

Шаг до финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Пятница и суббота станут решающими днями для тех, кто борется за выход в главную часть крупнейшего командного турнира мужских сборных.

С этого года, напомним, Кубок Дэвиса проходит в новом формате

Это значит, что в финале в ноябре за трофей в Мадриде поспорят 12 сильнейших команд, среди которых победители квалификаций. Сборной Беларуси предстоит оспорить путевку в столицу Испании с немецкой сборной. По итогам жеребьевки, которая сегодня прошла в Дюссельдорфе, первыми завтра на корт выйдут лидер хозяев Ян-Леннард Штруф и наш Илья Ивашко. После их сменят Егор Герасимов и вторая ракетка хозяев Филип Кольшрайбер. В субботу сначала пройдет парная встреча, на которую у белорусов заявлены Андрей Василевский и Егор Герасимов, а у немцев Андреас Мис и Кевин Кравиц. После чего предусмотрены еще два одиночных матча.

Во второй игровой день капитаны команд имеют право провести замены

За событиями двух игровых дней можно будет следить в прямом эфире

на телеканале "Беларусь 5"

. Первая игра начнется завтра в 6 вечера. Напомним, в пятницу пройдут две одиночные встречи.

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