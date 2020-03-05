Жеребьевка квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса

Это значит, что в финале в ноябре за трофей в Мадриде поспорят 12 сильнейших команд, среди которых победители квалификаций. Сборной Беларуси предстоит оспорить путевку в столицу Испании с немецкой сборной. По итогам жеребьевки, которая сегодня прошла в Дюссельдорфе, первыми завтра на корт выйдут лидер хозяев Ян-Леннард Штруф и наш Илья Ивашко. После их сменят Егор Герасимов и вторая ракетка хозяев Филип Кольшрайбер. В субботу сначала пройдет парная встреча, на которую у белорусов заявлены Андрей Василевский и Егор Герасимов, а у немцев Андреас Мис и Кевин Кравиц. После чего предусмотрены еще два одиночных матча.