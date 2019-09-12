Жеребьевка матча кубка Дэвиса Беларусь - Португалия пройдет сегодня в 12:30

До старта матча первой группы евро-африканской зоны кубка Дэвиса, в котором сборная Беларуси примет команду Португалии, остался еще день. Спортсмены уже успели опробовать корты Дворца тенниса, а сегодня в 12:30 пройдет жеребьевка. Сам матч традиционно растянется на два дня. В пятницу - две одиночные встречи, начало первой в 13:00. В субботу - еще две одиночки и парный поединок. К слову, в этом году организаторы подготовили сюрприз. Параллельно матчу впервые пройдет фестиваль тенниса, где любой желающий сможет бесплатно попасть на занятие к Владимиру Волчкову, и даже выиграть абонемент на обучение в одной из столичных школ.