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ЖФК "Минск" - обладатель Суперкубка Беларуси 2020

В шестой раз в истории женская команда футбольного клуба "Минск" побеждает в розыгрыше Суперкубка Беларуси. Накануне на стадионе по улице Маяковского были крупно обыграны девушки из команды "Зорка-БДУ". 5-0. Кроме того, на 34-й минуте обладательницы трофей не реализовали пенальти.

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