Жлобинский хоккейный клуб "Металлург" уступил "Бресту" в регулярном сезоне Экстралиги со счетом 1:1

Жлобинский "Металлург" неожиданно уступает "Бресту" в регулярном сезоне Экстралиги. Основное время и овертайм в этой встрече завершились ничьей 1:1, "сталевары" не справились с соперником в серии буллитов, реализовав два против трех. "Лида" после виктории 3:2 над "Гомелем" на выезде смогла подняться на 3 место.