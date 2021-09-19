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Жлобинский хоккейный клуб "Металлург" уступил "Бресту" в регулярном сезоне Экстралиги со счетом 1:1

Жлобинский "Металлург" неожиданно уступает "Бресту" в регулярном сезоне Экстралиги. Основное время и овертайм в этой встрече завершились ничьей 1:1, "сталевары" не справились с соперником в серии буллитов, реализовав два против трех. "Лида" после виктории 3:2 над "Гомелем" на выезде смогла подняться на 3 место.

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