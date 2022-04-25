Жлобинский "Металлург" - обладатель Кубка Президента по хоккею. Трофей победителю вручил Александр Лукашенко
Разрешилась хоккейная интрига года - кто сильнее в борьбе за Кубок Президента. Седьмой матч финальной серии провели столичная "Юность" и жлобинский "Металлург". Победу благодаря дублю Сергея Кузнецова одержали "сталевары" - 3:0.
За матчем с трибуны "Минск-Арены" следил Александр Лукашенко и лично вручил лучшей команде сезона Кубок Президента. Вот уж поистине момент триумфа - получить золотые награды и заветный трофей из рук главы государства! Напомним, жлобинский "Металлург" второй раз в истории стал победителем Экстралиги, первый триумф случился ровно десять лет назад. Из Жлобина поддержать родную команду на "Минск-Арену" приехало более тысячи человек.
Александр Лукашенко отметил потрясающую атмосферу на "Минск-Арене" и поддержку любителей хоккея.
