Жлобинский "Металлург" - обладатель Кубка Президента по хоккею. Трофей победителю вручил Александр Лукашенко

Разрешилась хоккейная интрига года - кто сильнее в борьбе за Кубок Президента. Седьмой матч финальной серии провели столичная "Юность" и жлобинский "Металлург". Победу благодаря дублю Сергея Кузнецова одержали "сталевары" - 3:0.



За матчем с трибуны "Минск-Арены" следил Александр Лукашенко и лично вручил лучшей команде сезона Кубок Президента. Вот уж поистине момент триумфа - получить золотые награды и заветный трофей из рук главы государства! Напомним, жлобинский "Металлург" второй раз в истории стал победителем Экстралиги, первый триумф случился ровно десять лет назад. Из Жлобина поддержать родную команду на "Минск-Арену" приехало более тысячи человек.