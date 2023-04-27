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Жлобинский "Металлург" привезет Кубок Президента на БМЗ
Жлобинский хоккейный клуб "Металлург" 28 апреля привезет Кубок Президента на Белорусский металлургический завод, где трофей посетит разные цеха и останется до конца дня, пишет sport5.by.
Напомним,"Металлург" победил "Неман" - 1:0 в Гродно, 24 апреля, в седьмом матче финала плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. После чего общий счет в серии стал 4:3. Таким образом жлобинцы уже второй раз подряд завоевали Кубок Президента, а всего в их активе целых три чемпионства.
Также известно, что вечеромкубок также перевезут в жлобинский Дворец игровых видов спорта.С 18:30 болельщики будут чествовать трехкратных чемпионов страны, фотографироваться с трофеем, а хоккеисты - раздавать автографы.
Фото:БЕЛТА
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