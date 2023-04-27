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Жлобинский "Металлург" привезет Кубок Президента на БМЗ

Жлобинский "Металлург" привезет Кубок Президента на БМЗ

Жлобинский хоккейный клуб "Металлург" 28 апреля привезет Кубок Президента на Белорусский металлургический завод, где трофей посетит разные цеха и останется до конца дня, пишет sport5.by.

Напомним,"Металлург" победил "Неман" - 1:0 в Гродно, 24 апреля, в седьмом матче финала плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. После чего общий счет в серии стал 4:3. Таким образом жлобинцы уже второй раз подряд завоевали Кубок Президента, а всего в их активе целых три чемпионства.

Также известно, что вечеромкубок также перевезут в жлобинский Дворец игровых видов спорта.С 18:30 болельщики будут чествовать трехкратных чемпионов страны, фотографироваться с трофеем, а хоккеисты - раздавать автографы.

Фото:БЕЛТА

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