Жозе Моуриньо возвращается в Лигу чемпионов

Все в ожидании возвращения Жозе Моуриньо в главный клубный турнир Европы. На этот раз в качестве наставника лондонского "Тоттенхэма". Этот поединок вы можете увидеть в рамках онлайна игрового дня, начало которого в 20:50. А по его итогу обзор всех матчей за 26 ноября.