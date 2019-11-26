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Жозе Моуриньо возвращается в Лигу чемпионов

Все в ожидании возвращения Жозе Моуриньо в главный клубный турнир Европы. На этот раз в качестве наставника лондонского "Тоттенхэма". Этот поединок вы можете увидеть в рамках онлайна игрового дня, начало которого в 20:50. А по его итогу обзор всех матчей за 26 ноября.

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