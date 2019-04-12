Нападающий "Бенфики" Жуан Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы. Накануне в первом четвертьфинальном матче турнира португальская команда победила "Айнтрахт" - 4:2.



Из других поединков лондонский "Арсенал" дома был сильнее "Наполи" - 2:0.



В испанском дерби "Вильярреал" проиграл на своем поле "Валенсии", пропустив два мяча в добавленное время - 1:3.



"Славия" в Праге минимально уступила "Челси" - 0:1. Ответные матчи 1/4 Лиги Европы пройдут через неделю, 18 апреля.