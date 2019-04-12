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Жуан Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы
Нападающий "Бенфики" Жуан Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы. Накануне в первом четвертьфинальном матче турнира португальская команда победила "Айнтрахт" - 4:2.
Из других поединков лондонский "Арсенал" дома был сильнее "Наполи" - 2:0.
В испанском дерби "Вильярреал" проиграл на своем поле "Валенсии", пропустив два мяча в добавленное время - 1:3.
"Славия" в Праге минимально уступила "Челси" - 0:1. Ответные матчи 1/4 Лиги Европы пройдут через неделю, 18 апреля.
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