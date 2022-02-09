Журнал People отметил форму спортсменов Беларуси на Олимпийских играх в Пекине

Форму белорусских атлетов на Олимпийских играх в Пекине отметил популярный журнал People. В рейтинге самых стильных и лучших моделей одежды олимпийцев на церемонии открытия мы на 11-м месте. Линейка экипировки впервые создана Национальным олимпийским комитетом Беларуси совместно с унитарным предприятием "Соло-Пинск".