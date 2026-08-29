Журналисты со всей Беларуси приехали за победой на спартакиаду в Стайки

Краткий пересказ от ИИ

Спортивные страсти сегодня кипели в Стайках. Там состоялась республиканская спартакиада среди представителей СМИ.

Собралось около полутысячи журналистов из всех регионов Беларуси, в том числе и команда Белтелерадиокомпании.

Принцип - главное не победа, а участие - на республиканской спартакиаде СМИ не работает. Здесь борьба ведется до последних секунд и метров дистанции. От индивидуальных до игровых командных видов спорта - все работают в едином ритме ради успеха.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Много ли у современного журналиста возможности вообще позаниматься спортом, кроме выходных дней, которых у нас тоже не бывает? У вас же ненормированный рабочий день, выезды, съемки, монтажи. А здесь есть возможность на природе поучаствовать в соревнованиях, увидеть своих коллег. Когда ты физически находишься в тонусе, тебе и работать легче, вставать легче на работу, выезжать, выполнять какие-то редакционные задания".

Команда Белтелерадиокомпании страшна как спортивный соперник, удерживая лидирующие позиции из года в год.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Белтелерадиокомпания - крупнейший медиахолдинг в стране, в котором работают несколько тысяч человек. Журналист - это состояние души. Среди наших сотрудников есть масса спортсменов, людей, которые занимались разными видами спорта. Это блестящие атлеты, мы выигрывали большое количество соревнований. У нас на этой спартакиаде только одна цель - занять первое место".

Валентин Кузьменко, капитан команды Белтелерадиокомпании: "Команда у нас очень серьезно готовилась как в игровых, так и в индивидуальных видах спорта. Конкуренция растет из года в год. Это я заметил уже на шестой спартакиаде".

Собралось около полутысячи журналистов из всех регионов Беларуси

На спартакиаду СМИ хочется возвращаться каждый год за атмосферой, за дружеской конкуренцией и за тем, чтобы насладиться спортивным ажиотажем.

Александр Горбач, специальный корреспондент сайта Sport5.by: "Все-таки мы в Беларуси ведущая телерадиокомпания, мы, конечно, приехали только за победой. При этом мы уважаем всех наших соперников, мы знаем их сильные стороны, они знают наши сильные стороны. К счастью, мы знаем их слабые стороны. Поэтому будем стараться добиваться самых высоких результатов, неважно в каком виде спорта".

Яркая точка спартакиады СМИ будет поставлена уже завтра. Торжественная церемония награждения завершит спортивный праздник.