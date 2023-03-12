Международные зимние игры "Дети Азии" стали настоящим праздником для юных белорусских спортсменов

28 февраля 2022 года исполнительный комитет МОК призвал международные федерации к отстранению белорусских и российских атлетов. Почти 13 месяцев спортсмены борются за медали в "междусобойчике", не среди всех сильнейших на планете. Все это время в вопросе санкций в отношении сборных двух стран было затишье. Но настало 25 января, и МОК заявил о возможном допуске команд в нейтральном статусе к планетарным турнирам, в том числе Олимпийским играм в Париже. На это, кстати, некоторые государства пригрозили бойкотом главного старта четырехлетия.

Пока итогового решения нет. Но Беларусь и Россия сделали все возможное, чтобы обеспечить в это непростое время своих спортсменов соревновательной практикой. Кубок Содружества по биатлону - как один из примеров. Более того, не забыли наши функционеры и о подрастающем поколении. Настоящим праздником стали Международные зимние игры "Дети Азии". В Кузбасс отправилась и корреспондент Белтелерадиокомпании Кристина Камыш. Ее репортаж о текущем моменте в мировом спорте и соревнованиях, где политика действительно отсутствовала.

Недетские игры

Белорусские и российские мастера шпаги, сабли и рапиры в июле примут участие в чемпионате мира, который будет проходить в Милане. 10 марта в онлайн-режиме состоялся внеочередной конгресс Международной федерации фехтования.

Без всяких рекомендаций МОК организация самостоятельно решала, возвращать ли сборные двух стран на соревнования под своей эгидой. 89 человек выступили за, 46 против. Решение должно вступить в силу со второй половины апреля.





Мы проголосовали по трем вопросам: участие в личных соревнованиях, участие в командных соревнованиях и допуск тренеров, медиков и официальных лиц из России и Белоруссии. Три голосования было. И все три большинством были за нас. Это только первый шаг. Нужно получить какой-то документ, чтобы приступить к последующим действиям. Ильгар Мамедов, глава Федерации фехтования России

Фехтование далеко не единственный вид спорта, где функционеры начали проявлять благоразумие. Таковых много: теннис, дзюдо, самбо, шахматы, муай-тай. А белорусские и российские боксеры вообще готовятся ехать на планетарный форум не в нейтральном статусе, а со своим флагом и гимном.

Там тоже есть разные мнения. Спортсмены все чаще говорят о том, что им нужна конкуренция, они должны быть вместе, но, к сожалению, есть функционеры, которые категорически против: ни в коем случае никого не возвращать. Спорт всегда был объединяющим и никогда не был разъединяющим. И мне кажется, если бы нормальные функционеры смотрели, даже функционеры, которые никогда не были спортсменами, смотрели историю, то она бы их многому научила. Елена Вяльбе, глава Ассоциации лыжных видов спорта России

Впрочем, такое потепление в отношении спортивных санкций не устраивает некоторых причастных. Польша первой предложила создать коалицию против участия наших сборных на летних Играх в Париже. Задумку мгновенно поддержали страны Балтии, Швеция и Дания. Но удивительный факт: если сложить все награды форума в Токио-2020, которые завоевали представители этих шести государств, то получится ровно половина от тех медалей, что выиграли белорусы и россияне в Японии - 39 против 78.





Суть олимпийского движения заключается в том, чтобы соревноваться в мирных дисциплинах на мирных площадках. И многие руководители говорили: спорт вместе с культурой являются, пожалуй, наиболее отстраненными от политики отраслями. На сегодняшний день олимпийское движение находится в тупике. Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России

Соцопрос показал, что 73% парижан выступают за допуск наших команд на соревнования во французской столице в июле-августе следующего года. В то же время сейчас Великобритания пытается давить на ведущее спортивное ведомство в мире через спонсоров Олимпийских игр. А отдельные страны и вовсе угрожают бойкотом.

Глава МОК Томас Бах на этой неделе находился на Кубе с рабочим визитом. Чиновник призвал всех не спешить. К слову, ближайший исполком организации пройдет совсем скоро - в конце марта.

Я хочу быть предельно ясным: еще не пришло время говорить об Олимпийских играх в Париже. Еще слишком рано говорить о каком-либо бойкоте. В настоящее время ведутся консультации с олимпийскими комитетами всех стран и различными спортивными федерациями, чтобы рассмотреть все о положении российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях. По завершении этих консультаций МОК предложит рекомендацию. Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета

Однажды Александр Грэм Белл сказал: "Когда закрывается одна дверь, открывается другая". Текущая ситуация в мировом спорте повлияла в том числе на детей, ведь они тоже не имеют допуска к планетарным соревнованиям. Но благодаря сотрудничеству двух стран наши подростки получили альтернативную площадку для состязаний. Так, сборная Беларуси впервые выступила на Международных зимних играх "Дети Азии".

Владимир Максимов, глава международного комитета игр "Дети Азии": Наряду с российскими спортсменами Республика Беларусь также ущемлена в праве участия в международных соревнованиях. Соответственно, если есть у нас возможность для того, чтобы дать юным спортсменам соревноваться со своими сверстниками, почему мы не можем воспользоваться. Взрослые могут где-то не договориться, где-то друг друга не понять, но дети здесь ни при чем. Поэтому они должны тренироваться, они должны соревноваться, они должны дружить, знакомиться со своими сверстниками.

Игры "Дети Азии" имеют 27-летнюю историю. В соревнованиях принимают участие подростки до 16-ти лет. Состязания проводятся один раз в четыре года под патронажем Международного олимпийского комитета.

Это еще одна возможность посмотреть на наши ресурсы, сделать максимально возможное, чтобы спорт стал нормой жизни, чтобы людям было комфортно заниматься спортом. Это одна из задач или может быть главная задача такого праздника, как игры "Дети Азии". Дети улыбаются, родители счастливы. Олег Матыцин, министр спорта России

Спортсмены и Беларуси, и России давно международную спортивную повестку не имеют, а здесь мы собрались. И перспективные ребятишки со всех стран: из азиатских, белорусы, Москва была. И у нас была международная повестка. Эти игры надо продолжать, эти игры надо расширять. Сергей Мяус, министр физической культуры и спорта Кузбасса (Россия)

Итого на состязания заявились 13 стран. Кроме Беларуси и России выступили Армения, Афганистан, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Непал, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан. Всего в составе белорусской делегации было почти сто человек. 68 ребят выступили в восьми видах спорта.