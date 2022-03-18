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Церемония открытия Игр "Мы вместе. Спорт" пройдет в концертно-театральном центре "Югра-классик"

Зимние игры паралимпийцев могут стать традиционным соревнованием. Организаторы задумываются об увеличении числа стран-участниц, а также о сроках и периодичности проведения старта. Сегодня наше внимание было приковано к биатлонным состязаниям.Дмитрий Лобан остановился в шаге от пьедестала, взять медаль нашему спортсмену не позволили проблемы с винтовкой. Его супруга Лидия пятая. Дарья Федькович показала третье время в своей дисциплине.

В рамках церемонии открытия пройдет парад спортсменов

Считанные часы остались до официальной церемонии открытия соревнований. Она пройдет в концертно-театральном центре "Югра-классик". Ярким элементом мероприятия станет парад спортсменов, конечно же, с участием сборной Беларуси.

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