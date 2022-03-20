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Зимние игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске - альтернатива Паралимпийским играм
Паралимпийцев на неделе собрали Зимние игры в Ханты-Мансийске под громким названием "Мы вместе. Спорт". Турнир стал альтернативой Паралимпийским играм, от которых бесцеремонно и цинично были отстранены белорусские и российские спортсмены. У атлетов, которые выиграли свою борьбу в жизни, забрали шанс взойти на пьедестал главного старта.
К чести спортсменов морально с этим они справились, хоть осадок, конечно, остался. В столице Югры выступали именно те, кто должен был бороться за медали Пекина, и наши показали всю свою силу и без медалей, конечно же, не остались. Так, с отличным выступлением Александр Лукашенко поздравил национальную команду Беларуси по инваспорту:
Поздравляю с отличным выступлением на Играх ”Мы вместе. Спорт“. В Ханты-Мансийске вы завоевали целую россыпь наград, проявив высокое спортивное мастерство, железную волю и несгибаемый характер, в очередной раз доказали, что нет предела возможностям человека. Все наши люди поддерживают вас в борьбе за право заниматься любимым делом и отстаивать честь Беларуси на международных спортивных аренах без вмешательства политики. Мы гордимся вашей стойкостью и патриотизмом. Желаю всем белорусским паралимпийцам и тренерам крепкого здоровья, благополучия и новых ярких побед.
Медали разыгрывались в шести видах спорта, белорусы выступали только в двух - лыжных гонках и биатлоне
В Ханты-Мансийск отправился тот самый боевой состав, который должен был побеждать в Пекине. Не секрет, что в этих дисциплинах мировой тон задают в том числе и россияне. Поэтому конкуренцию следовало ожидать серьезную.
В Ханты-Мансийске спорт действительно любят - заполненные трибуны тому яркое подтверждение. Причем активно поддерживали болельщики не только своих спортсменов, но и белорусов, которые уже давно как родные.
Среди плакатов в поддержку спортсменов находим вот этот Андрей Фомочкин - Югра помнит твой поступок. Его автор - предприниматель из Нефтеюганска. На Игры приехал в том числе чтобы выразить свою благодарность.Валентина Шиц не выступает в биатлоне, лыжные гонки ей по духу все же ближе. Именно она и взяла наше первое золото в Ханты-Мансийске. Тем вечером над стадионом звучал белорусский гимн.
В Ханты-Мансийске Валентина выиграет все гонки, в которых участвовала и станет трехкратной чемпионкой, одной из самых титулованных спортсменок Игр. Дважды лучшей будет и Светлана Сахоненко вместе со своим лидером Дмитрием Будиловичем. Возьмут свои заслуженные награды Лидия и Дмитрий Лобаны, Юрий Голуб и Дарья Федькович. Но каждый спортсмен приобрел опыт и хоть какую-то моральную компенсацию. В Ханты-Мансийске есть местная традиция – победители соревнований совершают круг почета на оленьих упряжках. Вот такая красивая точка неоднозначного сезона.
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