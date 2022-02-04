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Зимние Олимпийские игры открылись в Пекине
За 109 комплектов наград в олимпийском Пекине будут бороться более 4 тысяч спортсменов из 91 страны, среди них 29 белорусов. Уже завтра пристальное внимание нашим биатлонистам. Под вторым номером в гонку отправится смешанная команда в составе Никиты Лобастова, Антона Смольского, Анны Сола и Динары Алимбековой. Сегодня же на церемонии открытия Олимпиады флаг Республики Беларусь на параде атлетов пронесли наши молодые надежды - конькобежцы Игнат Головотюк и Анна Нифонтова. Ольга Макей в эти дни в Пекине. Она расскажет о первом официальном дне Олимпиады, которая останется в истории как самая антикоронавирусная.
Ольга Макей окунулась в олимпийскую атмосферу. Маска-респиратор KN95 как на мне - главный атрибут Игр. И без клапана. Это важно, чтобы никакой вирус не проник. Но перед Олимпиадой к Пекину подобрался еще один вирус - политический. О нем чуть позже. А пока на таком шаттле для журналистов отправляемся к знаменитому "Птичьему гнезду".
Меры безопасности здесь такие, что если олимпийский транспорт вдруг попадет в аварию,местным жителям запрещено к нему приближаться для оказания помощи, чтобы не заразиться и не нарушить антиковидный "пузырь", в котором находятся все, кто связан с Играми. Кстати, олимпийские автобусы в основном электробусы. Такой реверанс в сторону экологии.
А вот так на церемонию открытия отправляются наши спортсмены. Каждую делегацию сопровождают волонтеры. Из горного Чжандзякоу дорога на поезде. В 2008, когда мир еще не знал COVID, Национальный стадион на церемонии открытия вместил 160 тысяч зрителей и участников. На этот раз на трибунах людей, конечно, меньше, но места заполнены, хоть билеты и не продавали. Число артистов тоже сократили.
Чжан Имоу, главный режиссер церемоний открытия и закрытия XXIV зимних Олимпийских игр:
Сократился масштаб и продолжительность представления. У нас не будет тематического грандиозного художественного шоу. Тем не менее применение технологий позволит сделать представление умиротворенным и романтичным, несмотря на небольшое количество исполнителей. Словом, все на основе передовых технологий и новых концептуальных идей.
Девиз Олимпиады: "Вместе ради общего будущего"
Чжан Имоу станет первым в мире режиссером церемоний открытия и закрытия двух Олимпиад - летних и зимних. Так же, как и столица Пекин первая в истории принимает и летние, и зимние Игры. Только в отличие от девиза 2008 года "Один мир - одна мечта", нынешний слоган продиктован временем: "Вместе ради общего будущего". Это в том числе и о борьбе с коронавирусом.
Игры США против Олимпиады
Что до вируса политического, с подачи США за несколько месяцев до старта Игр Китаю решили объявить дипломатический бойкот, к которому присоединилась горстка американских союзников. Суть политпротеста - не отправлять на Олимпиаду высоких чиновников в составе делегаций. Пекин от этого ничуть не проиграл. Главный старт четырехлетия ведь для спортсменов. Да и вряд ли некоторых западных визитеров в принципе пригласили бы в кресла «Птичьего гнезда». Хотя репортеры бы не отказались от очередных кадров спящего старика Джо. Но на трибунах и без него хватало узнаваемых лиц из мира большой политики.
На традиционный парад атлеты выходят, соблюдая дистанцию и гендерное равенство: знаменосцы – мужчина и женщина. Кстати, на белых Играх мы увидим выступления спортсменов из самых экзотичных для зимней Олимпиады стран. Например, бобслеист из Тринидад и Тобаго. Единственный в истории Нигерии лыжник. Впервые на зимних Играх - флаг Гаити (карибское государство представит горнолыжник).
Беларусь появляется под номером 22 в соответствии с китайским алфавитом.Флагоносцы - наши конькобежцы: Анна Нифонтова и Игнат Головотюк. Кстати, для Беларуси - это восьмая зимняя Олимпиада за суверенную историю.
Белорусский флаг на Олимпийских играх
И это момент, когда стоит гордиться страной. Госсимволика традиционно и на форме атлетов, чем не талисман?! А нести государственное знамя – это большая честь. Об этом перед выходом на стадион говорят наши флагоносцы.
В Пекине открылись зимние Олимпийские игры
Олимпийские игры открытыми объявляет председатель КНР. Си Цзиньпин лично контролировал ход подготовки спортивных объектов, деревни, медиацентра, общался со спортсменами. И вот XXIV зимняя Олимпиада стартовала. Самый интригующий момент церемонии открытия - зажжение огня. Организаторы считают его революционным, добавляя, что такой способ - самый нестандартный за последнее столетие. Упор на экологию, поэтому в процессе используют водород.
А для жителей Поднебесной у церемонии открытия особый символизм. В эти дни начало весны по китайскому календарю. И как гласит местная пословица: весна - решающее время года. Решающими ближайшие 16 дней станут и для спортсменов. И это тот случай, когда важно проявить патриотизм, любить свое и болеть за Беларусь!
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