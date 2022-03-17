Зимние игры паралимпийцев стартуют в Ханты-Мансийске - турнир объединил спортсменов из четырех стран

В Ханты-Мансийске сегодня стартуют зимние игры паралимпийцев- турнир объединил спортсменов из четырех стран. Помимо россиян бороться за награды в шести видах спорта будут спортсмены из Беларуси, Армении и Таджикистана.

Наши атлеты, которые считались одними из фаворитов Игр в Пекине, выступят в двух видах спорта - лыжных гонках и биатлоне. Команда прилетела в столицу Югры еще в начале недели и приятно обрадована теплым дружеским приемом.

Рассказывает Елена Горельчик.

В паралимпийский спорт Влад Кондратов пришел совсем недавно - два с половиной года назад. В 16 лет, накануне своего дня рождения, на скутере он попал под поезд. Спустя полгода уже сел на сани. Паралимпиада в Пекине должна была стать для него дебютной.





Пару Дмитрий и Лидия Лобан, в девичестве Графеева - знают многие. Они познакомились благодаря спорту - с рождением любви родился и ребенок.

На зимние игры приехала та самая команда, которая должна была бороться за медали в Пекине. Те самые ребята, которых этого шанса бесцеремонно лишили. Но таким образом отбирать мечту у спортсмена - стоять на пьедестале - нечестно и несправедливо. Наша команда уже в самолете по пути в Минск получила приглашение принять участие в альтернативных играх в Ханты-Мансийске под говорящим названием "Мы вместе. Спорт".









Для Елены Данильченко - известного спортивного журналиста - Игры в Пекине должны были стать восьмыми в карьере. Не получилось. Сегодня она с энтузиазмом работает уже на зимних играх паралимпийцев. И верит в наших ребят.