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Зисис Сарикопулос подписал краткосрочный просмотровый контракт с минскими "Цмокамі"

Греческий центровой Зисис Сарикопулос подписал краткосрочный просмотровый контракт с минскими "Цмокамі". Сарикопулос трижды становился серебряным призером молодежных европейских чемпионатов. За свою карьеру центровой выступал за "Паниониос", "Арис", АЕК и "Промитеас Патрас". Решение о подписании игрока на год будет принято по результатам предсезонной подготовки.

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