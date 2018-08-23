Греческий центровой Зисис Сарикопулос подписал краткосрочный просмотровый контракт с минскими "Цмокамі". Сарикопулос трижды становился серебряным призером молодежных европейских чемпионатов. За свою карьеру центровой выступал за "Паниониос", "Арис", АЕК и "Промитеас Патрас". Решение о подписании игрока на год будет принято по результатам предсезонной подготовки.