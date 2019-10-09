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Златан Ибрагимович увековечен в Швеции

Открыть памятник самому себе - на такое способен не каждый, но Златан Ибрагимович всегда был особенным. По итогам чемпионата в американской МЛС он так и не стал лучшим бомбардиром, но на памятнике возле нового стадиона в Мальме футболист празднует гол, стоя на земном шаре. Бронзовую статую Ибрагимович впервые увидел на церемонии открытия.

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