Златан Ибрагимович увековечен в Швеции

Открыть памятник самому себе - на такое способен не каждый, но Златан Ибрагимович всегда был особенным. По итогам чемпионата в американской МЛС он так и не стал лучшим бомбардиром, но на памятнике возле нового стадиона в Мальме футболист празднует гол, стоя на земном шаре. Бронзовую статую Ибрагимович впервые увидел на церемонии открытия.